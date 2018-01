Dieter Bohlen: Tränen-Drama!

Bei RTL ist am Mittwoch die 15. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ gestartet. Gesangstalente und auch schräge Vögel sind diesmal wieder am Start - und ein Dieter Bohlen, der sich so emotional wie noch nie zeigt.

Tränen sind bei „Deutschland sucht den Superstar“ in den 14. Staffeln schon viele geflossen – besonders die weiblichen Juroren konnte ihre Tränen bei emotionalen Auftritten nicht zurückhalten. Dieter Bohlen ist für seine knallharte Sprüche bekannt und hat bisher noch keine Träne vergossen – bis jetzt! Denn nun zeigt sich der Poptitan erstmals von seiner ganz weichen Seite.

Dieter Bohlen: Emotionaler Gefühlsausbruch

Grund dafür ist der Auftritt der Kandidatin Mandy Mettbach, welche in der zweiten Folge von „Deutschland sucht den Superstar“ auftreten wird. Ihre Performance sorgt für einen Gefühlsausbruch bei dem Chef-Juror. Die 17-Jährige singt den Hit „Liebe kann so weh tun“ von Marianne Rosenberg. Die Jury bringt das komplett aus der Fassung, wie in einem Trailer zu sehen ist.

Und auch bei Dieter Bohlen kullern die Tränen – seine Jury-Kollegin Ella Endlich reicht ihm daraufhin ein Taschentuch. Danach wischt er sich die Augen trocken. Den ganzen Auftritt und den Gefühlsausbruch von Dieter Bohlen zeigt RTL am Samstag um 20:15 Uhr bei „Deutschland sucht den Superstar“.