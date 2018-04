DSDS 2018 - Janina El Arguioui: Süße Baby-News!

Die Kandidaten bei "Deutschland sucht den Superstar" stehen vor einer großen Herausforderung, denn erstmal müssen sie gleich zwei Songs performen.

"Es ist eine große Herausforderung, jetzt zwei Songs zu singen. Man muss ja nicht nur den Text lernen, sondern die Performance muss ingesamt komplett sitzen", sagt Janina El Arguioui im Interview mit InTouch Online.

Nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Juroren sind von ihr begeistert. Ihr Freund hatte sie sogar überredet, damals überhaupt teilzunehmen: "Chris hatte mich damals überredet, zu DSDS zu gehen. Er ist umso glücklicher jetzt, dass ich es soweit geschafft habe. Er steht komplett hinter mir, dass ich diesen Traum weiterleben darf", erzählt sie uns.

DSDS-Janina will heiraten und Kinder

Mit ihrem Freund hat sie große Pläne. "Heiraten würde ich sehr gerne. Kinder planen wir auch, aber derzeit noch nicht, da ich mich zunächst auf meine Musikkarriere konzentrieren will", so Janina. Ob sie ins Finale einzieht, zeigt RTL am Samstag um 20:15 Uhr bei "Deutschland sucht den Superstar".