DSDS 2018: So gefährlich ist der Recall in Südafrika

„Deutschland sucht den Superstar“ geht bei RTL im Januar 2018 in eine neue Runde. Der Recall findet diesmal in Südafrika statt und war teilweise sehr gefährlich.

Im Pilanesberg Nationalpark leben nämlich die gefährlichsten Jagd-Tiere weltweit – dazu gehören Elefanten, Büffel, Nashörner, Löwen und Leoparden. Die Dreharbeiten mussten deshalb von Rangern bewachtet werden. „Hier am Set wurde vor einer Woche noch ein Gnu von Löwen gerissen. Normalerweise dürfen Besucher an dieser Stelle nicht einmal aus ihren Autos aussteigen, weil es zu gefährlich ist“, sagt ein Ranger in der „Bild“.

Der Pop-Titan bleibt trotzdem locker, dennoch will er aufpassen: „Wenn man Fernsehen macht, denkt man komischerweise immer, es kann nichts passieren. Man blendet die Gefahr komplett aus und denkt überhaupt nicht darüber nach, dass ein Nilpferd aus dem Wasser kommen und einen platt trampeln könnte“, sagt Dieter Bohlen in der „Bild“.

Neben Urgestein Dieter Bohlen sitzen diesmal drei Jury-Neuzugänge: Star-Produzent Mousse T.,n „Glasperlenspiel“-Sängerin Carolin Niemczyk und Schlager-Stern Ella Endlich. Die neue Staffel von DSDS startet am 3. Januar 2018 bei RTL.