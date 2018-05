DSDS 2018: Süße Liebes-News von Mousse T. und Ella Endlich

Eigentlich geht es bei DSDS um Musik. Doch momentan beherrscht ein ganz anderes Thema die großen Live-Shows: Ella Endlich (33) und Mousse T. (51) wurden schon mehrfach beim kuscheln, küssen und Komplimente austauschen erwischt! Was läuft denn da zwischen den Juroren?

Ella Endlich: Liebes-Aus bei DSDS

Es fällt schon sehr auf, wie gut die beiden sich verstehen. Sie suchen die Nähe zueinander, werfen sich innige Blicke zu. Auch im Internet zeigen sie sich verschmust. Und dann erst die Schwärmereien! „Wir haben den gleichen Humor“, ist die Schlagersängerin begeistert. „Ella ist eine wunderschöne Frau“, säuselt der Hit-Produzent (Sex Bomb). „Sie ist intelligent und kann singen. Was will man mehr?“ Das hört sich aber nach mehr an! Sind die zwei wirklich nur Kollegen?

Mousse T. & Ella Endlich halten sich bedeckt

Auf mögliche Gefühle angesprochen, weicht Mousse T. aus: „Das ist ein super Thema, um darüber vor der Kamera zu sprechen...“

Ella wiederum antwortet gleich gar nicht, sondern wird rot und lacht verlegen. Frisch verliebt? Fakt ist: Er hat sich kürzlich von seiner amerikanischen Frau getrennt. Und auch ihre letzte Beziehung ist Vergangenheit. Beide sind also frei füreinander und eine gemeinsame romantische Beziehung...