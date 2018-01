Dieter Bohlen: Unfall-Schock bei DSDS!

Kandidatin Claudia Haas wollte bei „Deutschland sucht den Superstar“ alles geben und die Jury von ihrem Gesangstalent überzeugen. Das ging aber nach hinten los – und dann hat sich Dieter Bohlen auch noch verletzt…

Mit ihrer Performance will die Krankenschwester der Jury ordentlich einheizen. Die Juroren sind von ihrem Auftritt alles andere als begeistert – besonders Dieter Bohlen. Zuerst zeigt Claudia eine Tanzperformance, bevor sie überhaupt anfängt mit singen. Während sie sich in Rage redet, benutzt der Poptitan ihren Regenschirm als Golfschläger. Dabei hat sich Dieter Bohlen an der Hand verletzt.

Die tanzende Krankenschwester hat den Chef-Juror dann verarztet. Dann sinkt Dieter Bohlen auch noch zu Boden – offenbar kann er kein Blut sehen. Wenige Augenblicke später saß der Chef-Juror wieder hinter dem Jury-Pult.

Immerhin: Da Claudia den Poptitan verarztete, bekam sie von ihm ein „Ja“ – dennoch war auch er von ihrer Performance absolut nicht begeistert. Dennoch ist sie nicht in der nächste Runde, denn von den anderen drei Juroren bekam die 26-Jährige eine knallharte Abfuhr und wurde nach Hause geschickt. "Dieter hat körperlich für dich gelitten und wir haben seelisch gelitten. Das hat uns ein bisschen wehgetan in den Gehörgängen“, fasst Juror Mousse T. zusammen.