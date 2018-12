Reddit this

DSDS 2019: Erste Bilder vom Recall in Thailand aufgetaucht!

Anfang nächsten Jahres startet endlich die 16. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". Doch schon jetzt sind erste Bilder aus dem Recall in Thailand aufgetaucht...

Seit Oktober suchen , , und nach einem neuen Superstar. „Die beste Jury aller Zeiten“, schwärmte Dieter schon am ersten Arbeitstag.

So traumhaft ist die Recall-Kulisse

Nach einem kurzen Stopp in Ischgl hat es die Jury jetzt nach Thailand verschlagen. Bis zum 9. Dezember wird dort der Ausland-Recall aufgezeichnet. Auf seinem -Account verriet Poptitan Dieter Bohlen bereits, auf was sich die Fans freuen können: "Endlich bin ich nach 20 Stunden in Thailand gelandet. Es ist mega schön. Fast 30 Grad. Ein Traum!"

Dieter Bohlen: Fieser Diss gegen Oana Nechiti

Auch Xavier Naidoo gab bereits einen kleinen Einblick. In dem kurzen Video sitzt er lässig mit Oana Nechiti am Jurypult - direkt auf dem Wasser. Während er redet, fächert ihm Oana Luft zu. "Neuer Arbeitstag hier in Thailand. Man konnte unsere alte Theke nicht hierher bringen. Schaut euch um! Wir sind nicht mehr da, wo wir sonst sind. Jetzt sind wir ganz, ganz weit weg", erzählte er.

Oana postete ein Selfie von sich und Pietro und schrieb dazu: "Der erste Drehtag in Thailand ist geschafft und bald der Jetlag auch. Damit haben viele aus unserem Team zu kämpfen gehabt, aber wir sind stärker als ein Jetlag. rockt und wir auch."