DSDS 2019: Fabian Kandzia ist der Sieger der Herzen!

Reddit this

Als Fabian Kandzia vor , , und tritt, ist er sichtlich nervös. Trotzdem nimmt er all seinen Mut zusammen und singt. Doch dann nimmt sein Auftritt eine überraschende Wendung...

Fabian Kandzia bringt sie Jury zum mitsingen

Mit dem Song "1001 Nacht" will es Fabian Kandzia in den Recall schaffen. Aber schon beim ersten Ton wird klar: Das wird wohl nichts. Die Töne sitzen nicht wirklich - doch die Jury hat trotzdem Spaß! Bei keinem anderen Kandidaten sind die vier Juroren bisher so abgegangen wie bei Fabian. Alle singen fröhlich mit und schunkeln im Takt.

Und auch die Fans der Show freuen sich über den Auftritt.

"Er kann echt nicht singen, aber da sieht man, wenn man nett zu der Jury ist, sind sie such nett zu dir", schreibt ein Zuschauer bei . Und ein anderer meint: "Er ist echt sympathisch, aber er kann nicht so gut singen."

Pietro Lombardi: Neue Liebe bei DSDS?

Fabian Kandzia hat es nicht in den Recall geschafft

Obwohl die Jury richtig viel Spaß hatte - in den Recall hat es Fabian Kandzia nicht geschafft. Doch eines ist sicher: Sein Auftritt bleibt den Zuschauern in Erinnerung!