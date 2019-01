DSDS 2019: Unfall-Drama um Kandidat Jan!

Eigentlich will Jan in der morgigen Folge nur mit seinem Gesang überzeugen. Doch als er den Castingraum betritt, sind , , Oana Nechiti und geschockt. Der 26-Jährige hat zahlreiche Wunden im Gesicht. Was ist passiert?

Jan hatte einen Fahrradunfall

"Und, wer war der Sieger?", hakt Dieter Bohlen neugierig nach. Nein, Jan war in keine Schlägerei verwickelt! Er stürzte ausgerechnet einen Tag vor dem Casting schwer vom Fahrrad. Dabei zog er sich zahlreiche Verletzungen in seinem Gesicht zu. "Es sieht schlimmer aus, als es ist", versichert er jedoch.

Kann Jan die Jury von sich überzeugen?

Doch Dieter bereiten nicht nur Jans Wunden Sorgen, sondern auch sein schnelles Gerede. Er scheint nicht mal Luft zwischen den Sätzen zu holen. "Atmest du durch Kiemen oder die Brust?", will Dieter wissen. Ob während seiner Performance des Songs "Only Thing We Know" von Alle Farben trotzdem das richtige Tempo findet?

