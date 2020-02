DSDS 2020: Heftiges Unwetter! Muss der Recall abgebrochen werden?

Reddit this

Heute Abend kämpfen die " "-Kandidaten in Südafrika um den Einzug ins Finale des Auslands-Recalls. Doch das Wetter macht ihnen einen Strich durch die Rechnung...

Dieter Bohlen und Co. flüchten vor der Flut

Die verbliebenen Nachwuchssänger sollen am berühmtem Camps Bay in Kapstadt auftreten. Doch dann zieht plötzlich ein heftiger Wind auf. Es fängt an zu regnen, die Wellen werden immer stärker. Die Dreharbeiten müssen zwischenzeitlich sogar unterbrochen werden.

DSDS-Hammer: Dieter Bohlen ändert die Regeln!

Doch kurze Zeit geht’s weiter. Die falsche Entscheidung? Wenig später wird das komplette Jurypult überspült. , , Oana Nechti und flüchten so schnell es geht auf das Pult. Das Wasser geht sogar bis zu den Kameras und der Beleuchtung. "Wir wissen nicht, ob wir weitermachen können“, erklärt Kandidatin Lydia Kelovitz im Trailer für die neue Folge. Muss der Recall wirklich komplett abgebrochen werden? Das erfahrt ihr heute Abend um 20:15 Uhr bei ...

