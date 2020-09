DSDS 2021: Bittere Konsequenzen für Dieter Bohlen!

Es ist vor allem Michael Wendler, der bei den Fans der Sendung für Diskussionen sorgt. Seit er mit seiner Laura Müller zusammen ist, scheint er von einem Fremdschäm-Moment zum anderen zu hüpfen. Egal ob ein freizügiges Musikvideo, in dem Laura stolz ihren halbnackten Hintern in die Kamera hält oder aber ein Instagram-Video indem sie ihrem Schatz ein Auto schenkt, weil sie ihr "Baby" so liebt. - für die Hater ein gefundenes Fressen!