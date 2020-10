DSDS 2021: Es ist offiziell! So geht es mit der Jury weiter!

Nach dem Ausstieg von Michael Wendler wurde viel spekuliert! Die meisten Fans wünschten sich Pietro Lombardi zurück in der Jury. Der saß in den letzten beiden Staffeln neben Dieter Bohlen und kam super beim Publikum an. Kommt er jetzt also wirklich zurück? Wird er an der Seite von Dieter, Maite Kelly und Mike Singer Platz nehmen.

Dieter Bohlen spricht Klartext!