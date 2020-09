DSDS 2021: Jetzt meldet sich erstmals die neue Jury zu Wort!

Wie Dieter nun nach dem ersten Vorsingen, welches auf dem Schiff "Blue Rhapsody" stattfand, berichtet, ist er schon jetzt wieder Feuer und Flamme, wenn er an die kommende DSDS-Staffel denkt. So erklärt er gegenüber "RTL": "Wir freuen uns auf die Kandidaten! Es sollen unheimlich lustige Typen dabei sein. Entertainment ist alles, wir wollen lachen und Spaß haben." Auch Michael Wendler kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Ich bin seit über 20 Jahren hauptberuflich Musiker, Komponist und Songschreiber. Ich kenne die Branche, weiß, worauf es ankommt und vertraue da auf meine Erfahrung. Wir werden einen tollen Superstar finden." Und was sagen Maite und Maike?