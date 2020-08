DSDS 2021: Michael Wendler wird der neue Juror!

"Good morning in the morning, ich bin Michael Wendler und ich bin einer der neuen Juroren von DSDS", verkündet der "Sie liebt den DJ"-Interpret stolz. "Am meisten freue ich mich auf Poptitan Dieter Bohlen, meine Jurykollegen, aber insbesondere auf euch. Denn auf euch kommt es an. Bewerbt euch jetzt und werdet vielleicht der neue Superstar 2021. Wir sehen uns bei RTL, euer Micha."

Wie RTL berichtet, wird es außerdem noch eine Jurorin geben. Wer genau neben Dieter Bohlen, Mike und Michael sitzen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Lange dürfte es allerdings nicht mehr dauern, bis auch dieses Geheimnis gelüftet wird...

