DSDS-Anita Latifi: So Porno ist ihre Single

Der Text des Songs ist im Stile der Krawall-Kandidatin und strotzt nur so vor Schimpfwörtern und Obszönitäten. Während die Worte "f***" und "motherf***er" ziemlich oft vorkommen, sorgt besonders ein Porno-Satz für viel Kritik.

"Put your ass on his d***. Shake it fast, shake it quick", singt Anita Latifi, die schon vor dem Beginn von DSDS mit einem Nackt-Video für Aufsehen sorgte. Auf Deutsch heißt das: "Setz' deinen Hintern auf seinen Schwanz. Schüttle es fest, schüttle es schnell."

Ob Anita Latifi wirklich weiß, was sie da eigentlich singt? "Anita, ist das... ist das jetzt gerade dein Ernst?", lautet einer der Kommentare unter dem Video. Eine berechtigte Frage, angesichts dieser Lyrics, die auch noch in schlechtem Englisch gesungen und gerappt wurden.

Sogar bei ihren Fans kommt die Single nicht gut an: "210 Kommentare, 200 davon negativ", hat einer durchgezählt.