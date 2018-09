DSDS-Aus: Dieser Juror schmeißt hin!

Mousse T. saß neben , und Carolin Niemczyk in der Juror von "Deutschland sucht den Superstar". Damit ist schon wieder Schluss, denn der Produzent hat sein Aus in der Castingshow verkündet.

wird Juror bei – möglicherweise musste Mousse T. dafür seinen Platz räumen. Nun hat sich auch der Produzent selber zu seinem Aus bei „Deutschland sucht den Superstar“ geäußert.

Das sagt Mousse T. zu seinem DSDS-Aus

"Ich bin in der neuen Staffel nicht als Juror dabei. Ich arbeite aber selbst an einem ganz, ganz spannenden Projekt mit und seid mal gespannt, da kommt bestimmt was ganz Schickes bald“, erklärt der Produzent in einem Video bei .

Über Pietro Lombardi verliert Mousse T. kein Wort. Künftig wird er wohl aber weiterhin im Fernsehen zu sehen sein, denn RTL plant offenbar neue Projekte mit Mousse T. – nähere Details sind dazu aber noch nicht bekannt.