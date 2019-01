Das sagt RTL zum DSDS-Aus von Mandy Capristo!

Reddit this

„Wir danken Mandy, die sich in Zukunft mehr auf ihre Albumproduktion konzentrieren möchte, für ihren tollen Einsatz in der letzten Staffel“, erklärt Sendersprecherin Anke Eickmeyer gegenüber InTouch Online.

Noch ist nicht bekannt, wer in der neuen Jury bei „Deutschland sucht den Superstar“ sitzen wird, aber diese will bald bekannt geben: „Die neue Jury von werden wir in den nächsten Wochen bekannt geben“, heißt es bei RTL. wird aber natürlich wieder mit dabei sein.

Künftig will sich die ehemalige „ “-Sängerin auf ihre Musikkarriere konzentrieren – dafür arbeitet sie vor allem in den USA. Zuletzt sorgte die Ex-Freundin von mit ihrem neuen Look für Aufsehen.