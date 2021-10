"DSDS"-Daniel Lopes: Seine Stripper-Karriere zerstört seine Ehe!

Daniel lässt die Hüllen fallen

Wie das seine Frau findet? "Sie war nicht so begeistert", gesteht Daniel gegenüber "Closer". "Sie ist sehr eifersüchtig." Entsprechend skeptisch beobachtete sie schon die Vorbereitungsphase für die Shows, die bereits vergangene Woche gestartet haben und in den nächsten Monaten in zahlreichen deutschen Städten stattfinden werden: Noch lässt Daniel da nicht die Hüllen fallen. Um mit den anderen Jungs mithalten zu können, will er noch an sich feilen, sagt er. Dafür stemmt er unter Anleitung eines Personal Coachs regelmäßig Gewichte und hält sich strikt an eine für ihn ausgearbeitete Eiweiß-Diät. "Ich denke, ich werde am Ende mehr mit meiner Stimme begeistern", sagt Daniel – vielleicht auch, um seine Frau zu beruhigen. Denn für die muss die Vorstellung nur schwer zu ertragen sein, wie ihr Mann Abend für Abend Prosecco-berauschte Frauenhorden in Stimmung bringt …

Seit 2016 sind die beiden gebürtigen Brasilianer verheiratet, letztes Jahr kam der gemeinsame Sohn, zusammen führen sie ein solides Familienleben. "Ich habe mein wildes Leben schon erlebt", sagt Daniel, der bereits zwei Kinder aus vorherigen Beziehungen hat. Doch offenbar hat Magna daran Zweifel. Deshalb hat sie für Daniels Sixxpaxx-Auftritte eine knallharte Bedingung gestellt: Mehr als oberkörperfrei ist nicht erlaubt, alles andere muss er den anderen Jungs überlassen. Warum sie überhaupt ihren Segen gab? "Magna weiß, dass ich die Bühne liebe und brauche." Und ihr ist auch klar, wie wichtig ihrem Mann dieser erneute Karriere-Anlauf ist. "Ich möchte endlich meine Familie ernähren können und meinem Sohn ein gutes Leben in Deutschland ermöglichen."

Alle "DSDS"-Zweitplatzierten auf einen Blick: