DSDS: Der Starttermin steht fest!

Lange müssen die Fans nicht mehr warten, bis DSDS in die 16. Runde geht....

Jetzt wurde nämlich endlich der Starttermin zur Show veröffentlicht.

DSDS startet am...

Schon ab dem 5. Januar (20.15 Uhr, ) können -Fans wieder einschalten und sich auf großartige Gesangstalente und auch solche freuen, die zumindest glauben ein großer Star zu sein.

Und auch 2019 ist wieder eine ganz neue Jury am Start. Und von der ist besonders Chef-Juror ganz begeistert. An seiner Seite nimmt nicht nur Megastar , sondern auch -Gewinner 2011 und auch "Let's Dance"- Platz. "Xavier mit seiner absoluten Kompetenz für Musik, Pietro als Star bei den ganzen Jungen und Ex-DSDS-Gewinner - und die wahnsinnige Tänzerin Oana: So eine geile Zusammensetzung hatten wir noch nie", schwärmt der 64-Jährige.

DSDS 2019: Erste Bilder vom Recall in Thailand aufgetaucht!

DSDS: Die Fans sind begeistert

Aber nicht nur Dieter Bohlen steht voll und ganz hinter seiner Auswahl. Auch die Fans finden die Jury für 2019 einfach perfekt. "Die beste Jury aller Zeiten", schreibt ein Fan bei . Ein anderer Anhänger meint: "Das ist wirklich die beste Jury bis jetzt. Kanns kaum erwarten, dass es losgeht!"

Da hat der Poptitan wohl aufs richtige Pferd gesetzt...