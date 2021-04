DSDS: Die Sendung steht vor dem Aus!

Wie es nächste Staffel weitergeht? "DSDS wird wieder ein Gesangswettbewerb – ohne Trash, ohne Gaga-Castings", so die Quelle. Und die Jury? "Sie soll mehr als Team funktionieren. Nicht einer gegen alle, wie bisher." Angeblich sind aktuell rund 40 Promi-Namen im Gespräch. Ganz oben auf der Wunschliste: Florian Silbereisen. Dass er wirklich auf dem Chefsessel Platz nimmt, ist wegen seiner Verträge mit dem NDR und MDR jedoch so gut wie ausgeschlossen. Auch Nico Santos wurde bereits angefragt. Es bleibt also weiterhin spannend...

Wer waren nochmal die Zweitplatzierten aus den letzten "DSDS"-Staffeln? Das erfahrt ihr im Video: