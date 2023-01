DSDS: Dieser Reality-Star will für Dieter singen!

Bekannt wurde sie in der Reality-TV-Show "Are You The One", doch jetzt möchte sie auch mit ihrer Stimme überzeugen: Jill Lange teilte auf ihrem Instagram-Kanal nun ein Reel, in dem sie verkündete, dass sie an der diesjährigen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" teilnehmen wird und auch, wann ihr Auftritt ausgestrahlt wird. "Ich habe gerade erfahren, wann ich bei DSDS zu sehen bin: am 25. Januar", schrieb sie zu dem Video.

Ob sie es am kommenden Mittwoch in den Recall schaffen wird?

