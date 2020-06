DSDS-Eventshows: Andreas Gabalier soll es richten!

Denn wie RTL nun bekanntgab, konnte man den 30-Jährige als Stargast für die am 11. April in Ischgl aufgezeichneten Top 10-Show gewinnen. Dort soll Andreas nicht nur drei seiner größten Hits zum Besten geben, sondern den verbliebenen Kandidaten auch mit Rat und Tat zur Seite stehen.

"Dass ich beim Auftakt der Finalrunde dabei sein darf, und das ausgerechnet in meiner österreichischen Heimat und besonders in Ischgl, ist etwas ganz besonderes für mich und ich freue mich schon sehr auf diesen Tag", so der Volksrocker gegenüber RTL.

Für Andreas könnte der Auftritt genau der richtige Weg sein, sein nach der Echo-Verleihung etwas angeschlagenes Image wieder aufzupolieren, während RTL sich von der Verpflichtung des Sängers endlich wieder steigende Quoten erhoffen dürfte das nennt man dann wohl eine Win-Win-Situation.

Ausgestrahlt wird das Ganze übrigens am 25. April, ab 20.15 Uhr auf RTL.