DSDS-Giulio Arancio und Nicole: Das Baby ist da

Nun ist das Baby tatsächlich auf die Welt gekommen, wie das Paar stolz bei verkündete. "Es ist vollbracht. Unsere Prinzessin ist endlich da. Sie ist sooo wunderschön, ruhig und ganz ganz lieb", schrieb Giulio Arancio in einem Post.

Das Familien-Glück ist perfekt

"Sie ist sooo wunderschön, ruhig und ganz, ganz lieb. Wir haben so viele Tränen vergossen, als wir sie das erste Mal gehört und gesehen haben“, so der -Star weiter. "Du bist noch nicht lange bei uns mein kleiner Schatz aber eins steht jetzt schon fest, dass du das größte Geschenk bist, was Gott uns je hätte machen können", Schrieb Nicole.

Das Paar hat auch gleich noch weitere Details verraten. Das Baby wiegt 3555 Gramm und ist 54 Zentimeter groß. Und auch der Babyname ist bekannt: Sie hört auf Sofia Isabella.