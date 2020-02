DSDS-Hammer: Dieter Bohlen ändert die Regeln!

Reddit this

Das hat es noch nie gegeben! hat sich kurzerhand dazu entschieden, die Regeln von „Deutschland sucht den Superstar“ zu verändern. Und damit sorgt er bei den Kandidaten für wahre Begeisterungsstürme!

Dieter Bohlen: Juhu, noch mehr Nachwuchs!

Neue Regel bei DSDS

„Wir haben uns für euch dieses Mal etwas ganz Besonderes ausgedacht. Das hat es noch nie gegeben“, verkündet der Pop-Titan strahlend in einer Video-Botschaft. „Ihr dürft selber eure Gruppen bilden. Dreiergruppen, Vierergruppen. Keine Duette, bitte. Ihr dürft auch eure Songs selber aussuchen. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt!“

Damit haben die 23 verbliebenen Kandidaten nicht gerechnet und freuen sich lautstark über die Regeländerung. Bleibt abzuwarten, wie die Sänger und Sängerinnen die Aufgabe umsetzen. Denn schon in der Vergangenheit scheiterte so manch ein Show-Teilnehmer bereits an der falschen Songauswahl…

