DSDS-Hammer: Prince Damien ist dabei!

Reddit this

Als bekannt wurde, dass in der Jury von sitzt, flippten die Fans reihenweise aus! Dabei ist er nicht der einzige DSDS-Star, der in der Staffel von 2019 dabei ist.

DSDS-Hammer: Xavier Naidoo wird Juror!

Prince Damien wird Vocal Coach

Auch Fan-Liebling hat einen Job bei DSDS ergattert. In die Jury hat er es nicht geschafft, aber auch er wird eine wichtige Aufgabe übernehmen. Der 27-Jährige wird als Vocal Coach neben Ex-DSDS-Blondine vor der Kamera stehen. "Ich freue mich riesig jetzt die Überraschung bekanntgeben zu können: Ich bin in dieser DSDS-Staffel an der Seite von der großartigen Juliette Schoppmann der männliche Vocalcoach für die Kandidaten!!!! Ich freue mich riiieesig darauf", schwärmt der Musiker bei .

DSDS: Wer wird noch in der Jury sitzen?

Im vergangenen Jahr war noch Philippe Bühler als Vocal Coach aktiv, jetzt gibt der seinen Platz an ab. Jetzt bleibt eigentlich nur noch eine Frage offen: Wer wird das letzte Mitglied in der Jury. Aktuell nehmen Pietro Lombardi und neben in der Jury Platz. Fehlt noch eine Frau zwischen den vielen Männern....