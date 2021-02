DSDS: Hochzeits-Hammer

Irgendwie erinnert die Geschichte ja stark an ein altes DSDS-Pärchen: Sarah und Pietro Lombardi. Die beiden verliebten sich in der Staffel 2011, an der übrigens auch Katharina schon teilgenommen hat. Und auch den beiden versprach Dieter die Ringe. Ihre Lovestory war was ganz besonderes: Die beiden heirateten und bekamen sogar Söhnchen Alessio. Zwar ist die Beziehung mittlerweile zerbrochen, aber Sarah und Pietro werden für immer das erste, große DSDS-Pärchen bleiben...

Sarah Lombardi: Peinliche Protz-Show auf Kosten von Alessio! Im VIDEO erfahrt ihr mehr: