DSDS: Jasmin rechnet ab nach ihrem Rauswurf

Für Kandidatin Jasmin Scholz, die mit dem Künstlernamen Stella Joyce angetreten ist, wurde der Bogen allerdings eindeutig überspannt. "Es wurde so dargestellt, als wären wir total schlecht gewesen. Aber ganz so dramatisch, wie es im Fernsehen war, war es in der Realität nicht", klagt sie gegenüber der Gala.

Während es in der Show so dargestellt wurde, als seien sie unterbrochen und direkt rausgeschmissen worden, erklärt Jasmin, dass der Trupp den Song ganz normal zu Ende sang, wie alle anderen auch. "Erst am Ende wurde uns allen in Gruppen die Entscheidung verkündet."

Obendrein habe man über ihre Köpfe hinweg entschieden, dass der Song "Du kannst nicht mal richtig lügen" insgesamt zwei Töne höher gesungen werden sollte, obwohl es für die Stimmen der Kandidaten zu hoch gewesen sei.

Solche Anschuldigungen sind nicht neu und dementsprechend routiniert wehrt sich auch RTL gegen die Vorwürfe: "Kandidaten, die nicht weiterkommen, sind verständlicherweise oft enttäuscht. Nicht für jeden liegt das Ausscheiden aus dem Wettbewerb jedoch am eigenen Gesang. Die Auftritte werden allein aus Zeitgründen nie komplett gezeigt, sondern immer geschnitten. Das Urteil der Jury wird dabei inhaltlich nicht verändert."