DSDS: Jetzt ist von dem endgültigen Show-Aus die Rede

"DSDS ohne Dieter? Unvorstellbar! Das war's dann für mich nach 20 Jahren Treue!", "DSDS ohne Dieter Bohlen - werde ich mir nicht mehr anschauen - sorry da bin ich raus" sowie "Hey Dieter. Ich war geschockt. Du hörst bei DSDS auf? Dann gucke ich es nicht mehr" sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem jüngsten "Instagram"-Post von Dieter finden lassen. Doch damit nicht genug! Auch von einem Show-Aus ist die Rede: "So ein großer Fehler von RTL. Wer schreibt dann die Siegersongs oder macht die Alben für die Gewinner? So viele Dinge, die ohne ihn nichts werden. Dann kann man die beiden Sendungen auch absetzten." Autsch! Wie es für "DSDS" wohl weiter geht? Wir können gespannt sein...