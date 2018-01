DSDS-Jurorin Ella Endlich war früher ein echter Teeniestar!

Von der Schlagerbühne hinter das Jury-Pult! Ella Endlich nimmt in der diesjährigen Staffel von DSDS neben Dieter Bohlen Platz. Den meisten ist Ella Endlich als Schlagersängerin bekannt, doch vielen dürfte die Sängerin noch aus einer ganz anderen Ära bekannt sein! Ella Endlich ist nämlich ein ehemaliger Teeniestar!

DSDS 2018: Die neue Jury steht fest!

Ella Endlich war früher Junia!

Im Alter von 14 Jahren unterschrieb Ella Endlich ihren ersten Plattenvertrag. Mit piepsiger Stimme und im bauchfreien Top hüpfte Junia, wie sie sich damals nannte, in der Wüste und trällerte den Song "It's funny". Damit schaffte sie es 1999 sogar unter die Top 20 in den deutschen Charts. Dadurch war sie auch gern gesehener Gast beim Musiksender Viva!

Nach "It's funny" folgten noch drei weitere Singles. "My Guy", "Who's the other Woman" und "Skaterboy".

DSDS 2018: Alle News zur Show, Jury und Castings

Ella Endlich: Vom Pop zum Musical

Nach ihrer Tennie-Pop-Karriere studierte Jacqueline Zebisch, wie Ella Endlich mit bürgerlichem Namen heißt, an der Theaterakademie und widmete sich dem Musical. 2010 erschien das erste Schlageralbum von Ella Endlich.

Ab dem 3. Januar ist Ella Endlich bei DSDS zu sehen (20.15 Uhr, RTL)