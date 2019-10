DSDS: Jury-Hammer! Damit hätten die Fans nicht gerechnet

Der Startschuss der 17. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ ist bereits gefallen. , , und stehen schon zum zweiten Mal gemeinsam vor der Kamera, um Gesangstalente zu bewerten.

In seiner -Story verriet Pietro nun, dass er sich durchaus vorstellen könnte, die DSDS-Jury dauerhaft so zu lassen, wie sie ist. „Wir harmonieren echt gut“, verrät der Sänger und erklärt im gleichen Atemzug, dass die Konstellation gerne auch in Zukunft so bleiben könne.

Das liegt vor allen Dingen an seiner Freundschaft mit Dieter Bohlen. „Dieter und ich, das ist eine ganz besondere Beziehung. Auch abseits von . Wir sind wirklich Freunde“, schwärmt der 27-Jährige. Da macht es natürlich gleich doppelt Spaß, zusammen am Jury-Pult zu sitzen.

