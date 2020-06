DSDS: Kandidat Benjamin Ondera im Baby-Fieber

Nur einer ist mit seinen Gedanken ganz woanders.

Benjamin Ondera soll mit Mark Hoffmann und Tobias Soltau den Song "Ich will nur, dass du weißt" von SDP feat. Adel Tawil performen, doch anstatt sich auf Textzeilen und Töne zu konzentrieren, denkt er nur an Zuhause. Aus gutem Grund: Der Sänger wird Papa! "Meine Freundin ist schwanger und könnte in den nächsten Stunden unser Kind bekommen. Ich kann leider nicht dabei sein und das schmerzt mich schon sehr", verrät er traurig. Kein Wunder also, das er da anderes im Kopf hat, als seinen Auftritt.

Ob er die Performance trotzdem irgendwie fehlerfrei übersteht und die Jury am Ende von sich überzeugen kann? Man darf gespannt sein... (DSDS, Samstag, 20.15 Uhr RTL)