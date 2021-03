DSDS: Katastrophe nach der ersten Live-Show

Thomas konnte die große Lücke, die Dieter hinterlassen hat, anscheinend nicht füllen. "Er passt nicht in dieses Format. Die Sprüche zu oldschool und - sorry - irgendwann langweilig", urteilt ein Zuschauer. Auch, dass der Showmaster immer wieder gegen seinen Vorgänger schoss, nahmen ihm viele übel. "Seine Spitzen hätte er sich echt sparen können. Er ist fehl am Platz", so ein anderer User.

Ob sich RTL mit dem Rauswurf wirklich einen Gefallen getan hat? Die Quoten waren Samstag zwar ordentlich, aber gut möglich, dass viele Leute nur aus Neugier eingeschaltet haben...

