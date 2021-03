DSDS: Katharina Eisenblut zerfetzt Maite Kelly

Katharina platzt der Kragen

Auf Instagram macht Katharina ihrem Ärger nun richtig Luft. "Mir sagt man ich strahle und verwendet das im nächsten Moment gegen mich, indem man sagt, dass mein Freund nicht gestrahlt hätte und macht mich dafür verantwortlich. Ganz ehrlich, ich finde, das hat nichts mehr mit konstruktiver Kritik zu tun", feuert sie.

Und weiter: "Man lobt mich in einem Moment und macht mich verantwortlich – und das wurde immer so gemacht – für das, was bei den anderen nicht richtig läuft. Ich muss ehrlich sagen, ich bin enttäuscht! Ich finde du bist eine tolle Sängerin Maite, aber du bist definitiv keine gute Jurorin! Ich kann immer wieder sagen, ganz ehrlich: Deine Kritik war einfach absoluter Bullshit und bei der Meinung bleibe ich auch." Autsch...

