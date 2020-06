DSDS Kids: Weichspüler-Bohlen und schlechte Quoten

Schon bevor DSDS Kids startet standen Pädagogen bei RTL auf der Matte, zu groß sei der Druck für die Kleinen. Und damit hatten sie nicht ganz Unrecht. Am laufenden Band wurde geheult, ob nun aus Freude oder aus Enttäuschung.

Da fiel eine ehrliche Beurteilung von Seiten der DSDS-Kids-Jury schwer. Von Dieter Bohlen (58) ist man eben anderes gewöhnt. Statt "unterirdisch" und "talentfrei" fielen eher Worte wie "toll" und "großartig" auch wenn es eben nicht so war.

"Irgendwie hast du da die Tonlage verdaddelt", war da noch das Härteste.

Laaaangweilig! Auch der Moderator wurde durch einen jüngeren und kleineren Daniel Aßmann ausgetauscht. Nicht zum Vorteil von DSDS Kids.

Das Ende vom Lied: Drei Kinder-Kandidaten bleiben übrig und singen nächste Woche schon am Freitag. Das DSDS-Kinder-Ding ging wohl nicht auf...

