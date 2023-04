DSDS: Liebes-Hammer - sind diese Kandidaten etwa ein Paar?

Bei DSDS sprühten in der Vergangenheit schon öfter die Funken. 2011 knisterte es bereits zwischen Pietro Lombardi und Sarah Engels - die beiden wurden noch in der Show ein Paar, heirateten und bekamen später sogar Söhnchen Alessio. Zwar sind die Zwei nun mit anderen Partnern glücklich, doch die Castingshow entpuppte sich auch später wieder als heimliche Kuppelshow. In der Staffel von 2021 wurde aus den Kandidaten Pia-Sophie Remmel und Kevin Jenewein ebenfalls ein Paar. Und in diesem Jahr? Halb-Finalistin Lawa Baban und der bereits ausgeschiedene Adriano Percoraro sorgen nun mit einem süßen Post für Aufsehen.