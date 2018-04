DSDS: Liebes-Sensation in der Jury!

Das gab es wirklich noch nie bei DSDS! Bei den Kandidaten hat schon öfter einmal Amor mitten ins Herz getroffen hat. Doch jetzt hat es offenbar zwischen zei Jury-Mitgliedern heftig gefunkt! Was läuft da zwischen Ella Endlich und Mousse T.?

DSDS: Zwischen Ella Endlich und Mousse T. sprühen die Funken!

Schon seit Beginn der neuen DSDS-Staffel scheinen sich Mousse T. und Ella Endlich gut zu verstehen. Die Chemie stimmt - und zwar so richtig! Ella und Mousse sind super flirty und hängen ständig zusammen! Es passt perfekt, schließlich sind die beiden auch Singles! "Wir haben den gleichen Humor und so Insider untereinander ablaufen", verrät die Blondine lächelnd im RTL-Interview. Der Produzent und die Schlagersängerin haben nämlich sogar schon Kosenamen. Sie nennt ihn liebevoll Moussi!

Und auch Mousse T. kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. "Ich bin ganz ganz froh, dass ich dich getroffen habe", schmachtet er seine Kollegin an!

Mousse T. und Ella Endlich weichen der Liebes-Frage aus...

Von RTL darauf angesprochen, ob sich Ella Endlich und Mousse T. mehr vorstellen können, weichen die zwei aus! "Das ist ein super Thema um da vor der Kamera zu sprechen. So passiert das auch im echten Leben. So verliebt man sich vor der Kamera. Perfekt", erklärt der 51-Jährige.

Ein Dementi klingt definitiv anders. Und am Ende gibt Mousse T. auch noch offen zu, dass Ella total sein Typ ist: "Ella ist eine wunderschöne Frau, intelligent und sie kann singen! Was will man mehr?" Klingt, als seine die beiden tatsächlich mehr als nur Kollegen...