DSDS: Mark und Ramona landen im Bett

Nein es ist der hübsche Mark Hoffmann, Dieter Bohlens Favorit, der besonders den Mädels ziemlich einheizt.

Vor der großen dritten Recall-Entscheidung geht der nämlich ganz schön in die Flirtoffensive. Am Abend bevor die Kandidaten vor der Jury singen müssen, feiern sie erst Mal eine große Party. Keine gute Idee, schließlich müssen sie doch eigentlich fit für ihren großen Auftritt sein. Doch davon lassen sie sich nicht die Laune verderben - auch Mark nicht. Erst knutscht er ganz offen mit Konkurrentin Tallana Gabriel. Und dann kommt er auch Ramona Mihajilovic näher. Bis sie sogar zusammen im Bett landen! Was dort wirklich lief? Man darf gespannt sein....

Welche Konsequenzen die Party-Nacht aber hat, ist jetzt schon klar! Den Chef-Juror Dieter Bohlen ist von Mark und seinen zwei Mitstreitern Tobias Soltau und Benjamin Ondera weniger begeistert. "Wenn ihr das nicht singen könnt, dann sehe ich wirklich ganz schwarz. Also kämpft oder geht unter", schimpft er. Na, hoffentlich hat Mark sich am Ende nicht ins aus gefeiert...

Deutschland sucht den Superstar, Samstags um 20.15 Uhr auf RTL.