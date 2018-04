DSDS-Nackedei Emilija Mihailova: Die neue Bachelorette?

Nach der ersten Live-Show war Schluss! Emilija Mihailova musste schon am Samstag DSDS verlassen. Doch das könnte nicht ihr letzter Auftritt bei DSDS gewesen sein! Denn sie selber hat große Pläne: Sie möchte die neue Bachelorette werden!

DSDS 2018: Bittere Abrechnung für Emilija Mihailova!

Emilija Mihailova: große Bachelorette-Pläne

Schon vor der ersten Live-Show sorgte Emilija Mihailova für viel Wirbel! Sie hat sich für den Playboy ausgezogen. Nicht jedermanns Sache. Und so prophezeite ihr Dieter Bohlen schon nach ihrem Auftritt, dass sie fliegen wird. DSDS sei schließlich auch ein Sympathie-Wettbewerb. "Ich glaube, wir werden von dir noch viel hören und sehen. Aber die Baustelle DSDS ist für dich gelaufen", so Dieter Bohlen in der Show. Und damit könnte der Poptitan Recht behalten...

"Ich sehe mich in vielen TV-Formaten, weil es mir Spaß macht, im Fernsehen präsent zu sein. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, die neue Bachelorette zu werden, weil ich ja momentan Single bin", gesteht Emilija Mihailova gegenüber "Bild". Verteilt sie also bald wirklich Rosen an Single-Männer?

Die Bachelorette 2018

Noch soll RTL keine Bachelorette 2018 gefunden haben. Wie "Closer" berichtet, soll Sarah Lombardi die Wunschkandidatin gewesen sein. Doch die gab RTL einen Korb. Und auch Sabia Boulahrouz oder Sarah Harrison kommen nicht in Frage. Der Weg für Emilija Mihailova könnte also tatsächlich noch frei sein. Lust darauf hätte sie definitiv...