DSDS: Schock! Favoritin Luisa José verkündet ihr aus!

Schock-News bei DSDS! Noch vor dem Recall in Thailand muss Luisa José die Sendung verlassen!

Wie hart muss Luisa José diese Entscheidung treffen? Die Sängerin bekam bei die goldene CD von , doch jetzt iist ihr Traum geplatzt...

DSDS: Luisa José ist raus!

Wer die goldene CD beim DSDS-Casting bekommen hat, der durfte sich freuen! Der der hat es damit sofort in den Recall nach Thailand geschafft. Auch Luisa José gehörte zu den Glücklichen. Doch ihr Traum ist jetzt geplatzt! Aber was ist passiert?

Die Sängerin bekommt nicht rechtzeitig einen neuen Pass und darf deswegen nicht fliegen. "Gefühlt Tausende Male waren wir schon bei der angolanischen Botschaft. Ich habe wirklich alles probiert, aber es geht einfach nicht", erklärt die 18-Jährige Xavier via Skype.

Luisa José ist am Boden zerstört

Die Situation hat das junge Mädchen schwer getroffen - doch sie versucht nach vorne zu schauen. "Momentan nehme ich eine kleine Auszeit. Weil es doch sehr emotional ist für mich. Ich bin aber zuversichtlich und immens stolz auf mich! Alles, was passiert, hat einen Grund und nur Gott weiß, was er für mich geplant hat", erklärt sie via .