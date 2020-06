DSDS-Schock: Laura van den Elzen muss ins Krankenhaus

Doch jetzt könnte der Traum vom Superstar für Laura plötzlich platzen! Denn Laura muss auf Jamaika ins Krankenhaus eingeliefert werden!

Eigentlich muss Laura zusammen mit Anita Wiegand und Tallana Gabriel für ihren dritten Recall-Auftritt üben. Die drei Mädels haben nämlich eine wirklich schwere Nummer bekommen. Sie sollen "All By Myself" von Céline Dion singen! Doch während sich Anita und Tallana ins Zeug legen, ist Laura im Krankenhaus. Was genau mit ihr los ist, ist noch nicht bekannt. Sie bekommt aber vom Arzt totale Bettruhe verschrieben. Fliegt der gesamte Auftritt der Mädels damit endgültig ins Wasser? Die Antwort gibt es am Samstag bei Deutschland sucht den Superstar. (20.15 Uhr, RTL)