DSDS: So hat sich Ex-Kandidatin Aline Bachmann verändert

Inzwischen hat Aline diese unschöne Episode in ihrem Leben jedoch hinter sich gelassen. "Ich habe nach der Ausstrahlung von DSDS mein Leben volkommen geändert", erklärte sie jetzt im Gespräch mit inTouch Online. "Ich habe mich bei demjenigen für alles entschuldigt, habe Reue gezeigt. Mich von meinen alten Freunden entfernt. Und lebe nun in Dresden. Meine Familie steht voll und ganz hinter mir."

Auch eine Ausbildung hat Aline mittlerweile angefangen, die sie in diesem Jahr abschließen wird. Bei DSDS will sie es danach trotzdem noch mal probieren! Dafür hat sie sich ganz schön ins Zeug gelegt: "In den letzten Jahren habe ich Gesangsuntericht genommen, um meine Kentnisse und Erfahrungen zu verbessern. Ich wollte selbstbewusster werden und bin so oft in Karaokebars gegangen oder habe bei Veranstaltungen mit gemacht", erklärt sie. Auch TV-Erfahrung hat sie inzwischen gesammt: Aline spielte eine kleine Rolle bei "Köln 50667".

Kämpferisch sagt sie: "Ich habe mich entschlossen dieses Jahr wieder zu den Castings im August/September zu gehen, aber diesmal als neue Aline Bachmann. Ich habe mein Leben verändert es war nicht immer einfach, aber ich habe es geschafft!"

Ob sie in der nächsten Staffel besser für sie laufen wird? Wir drücken die Daumen!