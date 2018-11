"DSDS"-Star Aneta Sablik: Sie ist verlobt!

Es passierte bereits am 9. September auf Ibiza. Während einer Hochzeitsfeier hielt Chris vor Familie und Freunden um Anetas Hand an. Als ihr Liebster vor ihr auf die Knie ging, musste Aneta sogar ein paar Tränchen verdrücken. Überglücklich antwortete sie mit "Ja".

Chris ist der neue Mann an Anetas Seite

Doch wer ist Anetas Verlobter überhaupt? Chris ist selbstständiger Geschäftsmann in der Segelbranche. Die beiden wohnen gemeinsam in Hamburg. Kennengelernt haben sie sich schon 2014 im Urlaub in St. Tropez. Doch erst vier Jahre später sprangen die Funken über. Im April 2018 machten die beiden Turteltauben ihre Liebe öffentlich.

Ihre erste Ehe mit Kevin scheiterte

Für Aneta ist es bereits die zweite Ehe. Von ihrem ersten Mann, Musikproduzent Kevin Zuber, ist die Polin mittlerweile geschieden. Am 31. Dezember 2016 gaben sich die beiden in Polen das Ja-Wort - nach sechs Jahren Beziehung. Doch die Ehe stand unter keinem guten Stern. Bereits zwei Wochen nach den Flitterwochen war wieder Schluss. "Es ist sehr schwer. Für jede Frau ist so etwas ein Drama – das Leben verändert sich ganz plötzlich. Aber wir haben das gemeinsam entschieden", sagte sie damals der "BILD"-Zeitung. In dieser schweren Zeit immer an ihrer Seite: Chris. Nach einiger Zeit wurde aus Freundschaft schließlich Liebe.