DSDS: Mord-Drama im Umfeld der Aufzeichnungen!

macht in vielen Städten derzeit Tour, um den nächsten Superstar zu finden - nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz. Auch in Wien fand ein Casting in einem Hotel statt. Genau dieser Ort wurde nun zu einem , denn am Wochenende hat sich dort ein schrecklicher Mord ereignet.

Eine Frau kam in dem Hotel zur Rezeption und bat um Hilfe, weil es ihrer Freundin nicht gut gehe, wie „oe24.at“ meldet. Nachdem Polizisten in das Zimmer eintrafen, war die 25-Jährige aus Düsseldorf bereits tot.

Mord im DSDS-Hotel in Wien

Es wurden mehrere Schürfwunden am Hals entdeckt – offenbar wurde die Frau erdrosselt. Möglicherweise wurde sie von der Frau getötet, die zuvor zur Rezeption ging – deshalb steht sie auch unter Mordverdacht.

Die beiden Frauen stehen jedoch in keiner Verbindung mit dem Casting von „Deutschland sucht den Superstar“, welches im gleichen Gebäude stattfand. Die Täterin und das Opfer sollen nicht an der -Show teilgenommen haben.