DSDS: "Unter Uns"-Darsteller Cronis Karakassidis kommt zum Casting

Wer kommt noch in den Recall und fliegt mit Dieter Bohlen, H.P. Baxxter, Michelle und Vanessa Mai nach Jamaica und darf weiter um den Titel kämpfen?

Einer der sein Glück versuchen will ist auch "Unter Uns"-Darsteller Cronis Karakassidis! In der Soap spielt er Nikos Karadimas, den Bäcker in der Konditorei Weigel. Jetzt tauscht er den Ofen gegen das Mikro. Und er ist nicht ganz unerfahren! „Ich habe auch schon in Griechenland Musik gemacht und sogar zwei Singles produziert”, erzählt er. „Als die Wirtschaftskrise kam, habe ich aber meine Zelte abgebrochen und versuche jetzt in Deutschland Karriere zu machen. Ein Auftritt bei DSDS kann da sicherlich nicht schaden.”

Sein Song: "Maria". Doch punkten kann er zunächst nicht. "Die Nummer ist voll scheiße", meckert Dieter. Ob Cronis die Jury am Ende doch noch überzeugen kann? Das wird sich noch zeigen...