Dwayne Johnson: Er hat seine Freundin Lauren geheiratet!

Da wird selbst ein harter Kerl wie Dwayne Johnson ganz weich! Über zehn Jahre ist der -Star schon mit seiner Lebensgefährtin Lauren Hashian zusammen. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter. Jetzt sind sie endlich auch den Bund der Ehe eingegangen.

Dwayne Johnson lässt die Hochzeits-Bombe platzen

Das verkündet "The Rock" stolz auf seinem -Account.: "Wir haben 'Ja' gesagt", schreibt er zu zwei Schnappschüssen mit seiner frisch angetrauten Braut. Die Trauung fand am 18. August auf Hawaii statt.

Dwayne Johnson: "Run the Rock 2020" ist offiziell für die Präsidentschaftswahl registriert

Deshalb wurde die Hochzeit verschoben

Ursprünglich war die Hochzeit letztes Jahr geplant. Doch Laurens Schwangerschaft kam dazwischen. Weil sie am wichtigsten Tag ihres Lebens besonders schön aussehen wollte, wurde die Feier verschoben. "Mama will keine Hochzeitsbilder mit einem dicken Bäuchlein machen - Mama will gut aussehen", verriet Dwayne im Interview mit dem "Rolling Stone". Das Warten hat sich definitiv gelohnt. Lauren sah in ihrem weißen Spitzenkleid einfach traumhaft aus!

Dwayne Johnson will 2020 ablösen! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: