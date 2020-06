Dwayne Johnson: Tränen & Baby-News bei "The Rock"

„Als sie geboren wurde, hielt ich sie in meinen beiden Händen und sagte ‚Ich werde immer auf dich aufpassen. Du bist für den Rest deines Lebens sicher‘. Einmal fragte ich sie ‚Ich möchte wissen, was du am meisten an unserer Beziehung liebst‘ und sie sagte ‚Dass ich dir vertraue‘“, erzählt der fast 2 Meter große Johnson und wischt sich die Tränen vom Gesicht. „Das hat mich berührt. Ich liebe dieses Mädchen“

Eines steht fest: Seine zweite Tochter wird mit Sicherheit richtig glücklich sein, so einen lieben Papa zu haben.