"E! In the City": Jorge Gonzalez trifft Marta Ferri in Mailand

Das gilt natürlich auch für Jorge Gonzalez...

Im Herzen der Altstadt hat Designerin Marta Ferri ihr Atelier eröffnet. In der neuen Folge von "E! In The City" (23. November, 20:35 Uhr) trifft Jorge Gonzalez die italienische Modeschöpferin. Gemeinsam erkunden die beiden die Stadt und entdecken auf ihrem Streifzug außergewöhnliche Boutiquen, süße Cafés und malerische Plätze.

Natürlich können die beiden Fashion-Experten nicht widerstehen und machen ihre City-Tour kurzerhand zum Shopping-Trip.

Marta Ferri verrät ihrem Gast außerdem ein paar Geheimnisse über ihre neueste Kollektion und erklärt, woher sie ihre Inspiration bezieht.

"E! In the City" läuft jeden Sonntag um 20.35 Uhr auf E! Entertainment.