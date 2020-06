"E! In the City": Mit Oona Chanel durch Stockholm!

In the City" steht bereits in den Startlöchern.

Jorge Gonzalez lässt sich von einer internationalen Persönlichkeit eine Metropole zeigen. Diesmal entführt ihn das Model Oona Chanel nach Stockholm.

Auch Regenwetter schreckt die zwei modebegeisterten nicht von einer ausgiebigen Shoppingtour ab.

Natürlich plaudern die beiden dabei auch über ihre Lieblingsdesigner, aber auch über die Architektur Skandinaviens.

Und auch wie man in Stockholm richtig entspannt, erklärt Oona Chanel ihrem Gast. Es wird also wieder unterhaltsam, der Trailer gibt euch jetzt schon einen kurzen Einblick über die kommende Folge.

"E! In the City" läuft jeden Sonntag um 20.35 Uhr auf E! Entertainment.