Echo 2014: Helene Fischer im sexy Transparent-Look!

Die "Atemlos"-Interpretin konnte sich vor anhimmelnden Blicken und Komplimenten kaum noch retten. Und das lag sicher auch an ihrem sexy Kleid, dass an den Beinen komplett transparent und am Bauch sogar komplett ausgeschnitten ist. Was andere Frauen höchstens im Schlafzimmer anziehen, trägt Helene Fischer voller Anmut auf der großen Echo-Bühne. Und wenn jemand halb nackt noch so gut aussehen kann, dann sicher die erfolgsverwöhnte 26-Jährige.

Egal ob The BossHoss, mit denen der Schlagerstar ein Selfie schoss oder Y-Titty, die Helene Fischer als "geil" bezeichneten Helenes Aussehen und ihrem Charme konnte niemand beim Echo 2014 widerstehen! Und an diesen sexy Kleid im Transparent-Look wird man sich sicher noch lange erinnern denn das ist einfach ein echtes Fashion-Statement! Dass Helene Fischer auch noch zwei Echos gewann wurde bei diesem Anblick fast zur Nebensache...