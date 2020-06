Echt jetzt? So nennt Jens Büchner seine Daniela

Seine Daniela nennt Jens Büchner tatsächlich „Mama“. Die User reagierten darauf geschockt! „Mama... Mutti.... Muddern.....No-Go für mich. Das sagen meine Kinder“ und „Aber sie wird die Mutter meiner Kinder... also nenn ich sie MAMA“ schreiben die User. Seine Freundin „Mama“ zu nennen, wirkt in der Tat sehr ungewöhnlich, aber was wäre bei Jens Büchner schon gewöhnlich…