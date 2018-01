Ed Sheeran: Erschreckendes Karriere-Aus!

Die neuste Nachricht von Ed Sheeran, sorgt bei seinen Fans für wenig Begeisterung. Obwohl sich der Sänger momentan auf dem Höhepunkt seiner Karriere befindet, verkündet er nun, dass er ein Karriere-Aus nicht ausschließen würde. Wie er selber bestätigt, könnte er sich vorstellen, die "Singerei" bald an den Nagel zu hängen. Was ist der Grund für diese Schock-Nachricht?

Ed Sheeran: Die Karriere-Auszeit rettete seine Beziehung

Ed Sheeran ist auf dem Karriere-Höhepunkt

Ed Sheeran befindet sich momentan auf seinem absoluten Karriere-Höhepunkt. Konzerte in ausgebuchten Stadien, gehören für den 26-Jährigen zur Tagesordnung. Dies scheint Ed allerdings nicht zu erfüllen. Zum Erschrecken seiner Fans, berichtet der Sänger nun, dass er ein Karriere-Aus nicht ausschließen würde. Der Grund: Sein Lebens-Fokus will er seine Familienplanung liegen, nicht auf seiner Karriere. So verrät Ed gegenüber "Daily Star": "Meine Ambitionen werden auf null sinken sobald ich Kinder habe." Ebenfalls fügt er hinzu: "Ich werde mir sagen: 'Mich schert das nicht mehr wirklich, weil ich die Verantwortung für ein anderes Leben trage'." Seine Fans sind geschockt! Müssen sie sich bald von Ed verabschieden?

Ed Sheeran: Karriere-Aus?

Ein baldiges Karriere-Aus von Ed ist nicht auszuschließen. Im Dezember wurde die Verlobung zwischen Ed und seiner Liebsten Cherry Seaborn bekannt gegeben. Ebenfalls betonte der Sänger in der Vergangenheit immer wieder, dass er vor seinem 30. Lebensjahr Kinder kriegen möchte. Ob Ed sich dann wirklich an sein Vorhaben hält und die Gitarre gegen einen Kinderwagen tauscht? Wir können gespannt sein!